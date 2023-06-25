有些人一旦分手後，能快速療傷並重新振作，但有些人則是久久無法釋懷，《小鐵星座》運勢專欄指出，獅子座、摩羯座、水瓶座、天秤座療傷期超久，他們難以放下前任所有的回憶，更是會不時地想起。

▍獅子座

獅子座一旦分手，剛開始的那幾天會變得極度消沉，但是幾次以後就變得格外冷靜，絕對不談分手過往，讓外人感覺他們似乎對分手已經釋懷，其實他們冷靜的時間才是真正的療傷期，而且也久久無法釋懷。

▍摩羯座

極度沒安全感的摩羯座在分手後，會立刻展示出固執的一面，光是接受分手這個事實，恐怕都需要長久的時間，同時也難以放下，只有他們想通分手的前因後果，才有可能慢慢釋懷，不然摩羯座就會一直陷入糾結當中。

▍水瓶座

水瓶座分手後會表現得非常平淡，也不會與對方有過多的糾纏。他們的癒合期非常久。而他們在戀愛時注重感覺，所以一旦分手後會讓曾經的回憶留在心中，更是會偶爾的想起，久久無法忘記，就像一根小刺，不是很痛卻又拔不出來。

▍天秤座

天秤座分手後就不再與對方聯繫，但是會長時間默默關注對方所有消息，直到療傷期結束。天秤座自尊心非常強，他們關注對方主要原因，在於得知對方是否過得沒比自己好，而當對方過得不好時，就更有讓自己前進的動力。