新竹一名張姓男子與妻子結婚20餘年，但張男2019年獨自搬到其他鄉鎮的果園居住，張妻前去找張男時，卻目睹張男與另名陳姓女子裸體坐在果園工寮中，才驚覺張男外遇多時，一氣之下把2人告上法院。新竹地院審結，判兩人應連帶賠償15萬元。案經上訴被駁回，全案定讞。

判決書指出，張妻主張，於1997年間與張男結婚，育有4子女，但2019年起丈夫藉故不返家，獨自搬到新埔的果園生活，也不與子女連繫，2020年4月間突然要求離婚，同年10月間因聯繫不上丈夫，她便與子女一同前往新埔找丈夫，豈料卻在果園內的工寮撞見丈夫與另名女子裸體坐在屋內，讓她深感配偶權遭侵害，一狀將2人告上法院討撫慰金。

對此，張男辯稱，妻子超過1年不與他發生親密關係，他為了解決生理需求，才與陳姓女子進行性交易，認為妻子並不會因此事而有任何損失；陳女則不否認與張男性交易，稱自己獨自扛起家中生計，實在沒能力賠償張妻。

新竹地院審理時，法官認定，張男與陳女性交易的行為，足以破壞張男與妻子間的信任，侵害張妻配偶權情節重大，認為求償有據，酌情後，判2人應連帶賠償張妻15萬元為適當。案經上訴被駁回，全案定讞。