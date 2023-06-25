「#Me Too」風波近期在台持續延燒，不少人都勇於出面發聲，揭露自身過往遇到的「性騷」事件。對此，知名網紅愛莉莎莎也在社群上更新一則貼文，誰料文中字句卻是對男友的「放閃文」，因而在社群上引起一陣抨擊聲浪，即便愛莉莎莎道歉了，仍未止息相關風波，而網紅律師巴毛（陳宇安）也對此事發表看法。

愛莉莎莎近日在社群上更新貼文，最初寫下：「大家都在Metoo爆料，我也來爆一下好了。」然而，觀其文中字句，卻是寫下對於男友的喜愛，因而在社群上掀起一陣抨擊聲浪。對此，愛莉莎莎先是數度修改貼文，隨後也在IG上也曬出道歉長文，解釋：「誤以為Metoo的意思就是『爆料大會』。」並補充說明事後收到大量網友的私訊，才明白Metoo的意思，「我並沒意圖要使Metoo的受害者不舒服，只是對此詞彙有所誤會，假如有冒犯到或讓你不舒服，在此表達歉意。」

然而，愛莉莎莎的道歉文PO出後風波仍未平息，相關貼文截至目前已累積逾5000則留言，不少網友們看似並不買單她的說法。律師巴毛也對此爭議發聲了，表示：「念到清大人社英國行銷碩士，怎麼可能不知道Me too什麼意思？」並且提及她認為的疑點，「如果不知道什麼意思又怎麼會在失言一天後火速上片自爆自己被性騷過。」此外，她也於文中直言：「能念到清大智商不會太低，老是做一些白目的事情吸引流量不是笨也不傻，是壞。」

事實上，愛莉莎莎在貼文PO出後，也急忙在頻道中上傳一則講述自己曾被性騷擾的影片，而該則影片也引發網友的兩極輿論聲浪，留言：「感覺每個女生都遇過類似的事件，謝謝妳分享該如何用正面的態度面對這樣的事件」、「曾經受過傷的人，是無法接受你用嬉笑的態度玩弄『me too』的意義。」

愛莉莎莎在影片中揭露被「性騷」的經歷。（影片來自愛莉莎莎YouTube，如被移除請見諒。）

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