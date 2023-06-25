台南市警方25日凌晨4時50分在民權路2段攔查1輛賓士車，在車上查獲大批毒品，身穿低肩洋裝的李姓女車主攬為己有，她為證明有能力購買這批價值不斐的毒品，自爆除了在舞廳上班，更私下接客賣淫。

台南市警方25日凌晨4時許在民權路邊發現1輛停靠的賓士車發出轟隆聲響，懷疑為改裝車輛，經盤查駕駛為27歲的徐姓男子，副駕駛座為37歲李女車主。

警員聞到車上飄出毒品異味，隨即在方向盤下方夾層查獲3大包K他命毒品，每包都超過百公克，共有300多公克K他命毒品。2人都帶回警所驗尿，皆呈現3級毒品反應。

李女表示，因上班有喝酒，才請徐男開車載送回家，坦承車上毒品為己所有，卻對毒品來源語帶保留，警方質疑查獲毒品份量過多，不似1人單獨食用，她辯稱準備1次買足，長期分次使用。

由於3大包K他命在黑市價格起碼需20萬元起跳，警方質疑李女的購毒財力，她竟自爆除了在北區1家舞廳上班，私下還上汽車旅館接客賣淫，平均每天即可賺2萬元，取信警方自己財力充足。

警方在調查後，將李女、徐男2人依毒品危害防制條例調查送辦，並將溯源追查毒品來源。

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