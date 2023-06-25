3年前，某科技公司承攬屏東加工出口區一處屋頂太陽能板組裝工程，當時正值8月大熱天，姜姓工人在烈陽曝曬下工作不幸中暑，後續引發中樞衰竭死亡，屏東地院認定廖姓負責人有刑責，但審酌廖以250萬與姜家屬達成和解，因此依過失致死罪輕判2個月，得易科罰金6萬，可上訴。

判決書指出，廖男是某科技公司負責人，2020年8月間，承攬屏東加工出口區一處屋頂太陽能板組裝工程，姜男是廖男聘僱的工人，當月7日早上8點，姜男爬上屋頂上工，直到10點才休息，但11點又上工，11點半時，他向同事表示不舒服，隨即到休息處休息。

但中午過後，他又上工，中午1點50分，他在工作中中暑、體溫遽升，後續引發中樞衰竭不治。

案發後，廖除給付15萬8000元的治喪費給姜的家屬外，還以250萬與姜家屬達成和解，且至今已履行42％的和解金，也就是105萬，對此，屏東地院雖認廖有過失，但審酌廖坦承犯行又與被害家屬和解，因此依過失致死罪輕判廖2個月有期徒刑，得易科罰金6萬，全案可上訴。