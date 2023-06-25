命理專家雨揚老師在臉書上分享6／25～7／1的12生肖運勢，本周好運前3名分別為生肖狗、猴、牛，其中生肖狗事業能展現出價值與能力贏得讚賞，並成為主管得力的幫手；生肖猴投資能受到長輩指點賺取豐厚錢財；生肖牛感情運穩定，單身者能增加個人魅力受到眾人關注，有伴者則是與伴侶打造溫馨居家氛圍，讓關係更加和諧。

★符號代表運勢

★風水輪流轉，下週會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

▍生肖鼠

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

事業阻礙增加，熱門商品因供應商延遲交貨，導致庫存不足無法販售，讓不少客戶打消購買念頭，使得業績下滑。愛情運持平，單身者受到許多長輩關照，感受被人疼愛的滋味，生活更加幸福；有伴者可透過分享往事，加深彼此的情感連結，並進一步了解對方的經歷。財運欠佳，收到可疑的催收電話時，應保持冷靜，切勿輕舉妄動，以免上當受騙。

▍生肖牛

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

職場不斷成長，參與的專案須與其他部門的同事合作，透過互相交流學習，可快速提升實力，使你在職場中更具競爭力。感情運穩定，單身者可在交流中展現直爽的特質，能增加自身魅力，受到更多人關注；有伴者與伴侶一同打造溫馨的居家氛圍，讓家充滿愛和溫暖，關係更加和諧。財運持續上揚，可運用休假時間和親友經營直播拍賣，賺取豐厚收入。

▍生肖虎

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★★

事業發展順遂，在完成自身工作之餘，可多與經驗豐富的前輩交流，獲得寶貴的專業知識，使他們能輕鬆應對各類難題。愛情運低迷，單身者若眼神太過銳利，可能會讓不熟悉的朋友心生畏懼，建議以輕鬆的態度進行交流；有伴者可試著觀察伴侶的喜好，並暗中策劃驚喜活動，讓對方感到無比幸福。財運亨通，投資開始獲利時，建議與理財專家交流資訊，有助提高投資回報。

▍生肖兔

事業★★★ 愛情★★ 財運★★

工作變動較大，臨時被派去協助其他部門的事務，可能會帶來一些壓力，但這也是磨練的好機會，應該努力克服挑戰，圓滿成長。感情運下滑，單身者在社交活動中較為沉默寡言，不太敢主動參與對話，容易被他人忽視；有伴者常在外辦公，鮮少有時間與家人相處，使得彼此難以深入了解對方的近況。財運並不理想，辛苦賺來的錢因支付意外開銷而迅速流失，建議嚴格控管支出。

▍生肖龍

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

職場鴻運當頭，近期有機會談成一項重大專案，為公司創造可觀業績，同時提升聲望。愛情值得期待，單身者有機會與暗戀的對象重逢，令他們心動不已，可鼓起勇氣與對方互換聯繫方式；有伴者為了伴侶無私付出，努力實現對方的期待，並感受滿滿愛。財運不錯，生活中能有意外驚喜，收到他人贈予的實用物品，節省不少金錢。

▍生肖蛇

事業★★ 愛情★★ 財運★

事業發展不順，面對高壓的工作環境，很容易犯下明顯的失誤，進而影響到專案的進行，應學會保持冷靜和專業。感情運下滑，單身者可能因過往的不好經歷，而對新朋友展現出不信任的態度，間接阻礙友誼的發展；有伴者不宜將心事憋在心中，建議試著跟伴侶分享，才能讓對方更加了解，共同面對困難。財務吃緊，因維修電器需要大筆費用，感到入不敷出。

▍生肖馬

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

職場變數較多，當沒有把握時，建議多向資深主管請教，可以更加確定目標，朝著有利的方向進行。愛情有新的進展，單身者可邀約心儀對象一同去露營，透過互助合作，建立更親密的關係；有伴者與伴侶一起準備晚餐，在過程中互相協助，可增進彼此間的互動，讓關係更甜蜜。財運不濟，別輕信來路不明的投資廣告，應保持理性思考，以免損失慘重。

▍生肖羊

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業蒸蒸日上，由於在專案上貢獻良多，受到主管的高度讚揚，有望獲得晉升機會。感情運不穩，單身者遇到話題冷場時，可試著引用一些輕鬆的笑話，有助緩和尷尬的氛圍；有伴者可主動承擔照顧孩子的責任，讓伴侶適時休息，有助加深雙方的感情。財運有成長空間，只要積極拓展陌生地區的客戶，就能提高成交率，順利領到達標獎金。

▍生肖猴

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

職場運亨通，透過主管的引薦，讓他們能順利找到理想的合作夥伴，充分發揮彼此所長，共同創造卓越的成果。愛情浪漫甜蜜，單身者可善用共同話題，引起心儀對象的興趣和好奇，讓彼此有更多的共鳴和理解；有伴者可向伴侶表達愛意，讓另一半能加倍感受到珍愛與重視，感情生活也將更幸福美好。財運看漲，因得到長輩的指點，能在投資上獲得有利的方向，賺取豐厚利潤。

▍生肖雞

事業★★ 愛情★★ 財運★★

工作運低落，提交報表或專案前，務必多次核對細節，以免出現缺失或疏漏，降低自身專業形象。桃花能量匱乏，單身者自信較為不足，在面對心儀對象時，因害怕被拒絕而不敢表明心意，讓彼此關係漸行漸遠；有伴者應多尊重伴侶，切莫在親友面前洩露對方的隱私，否則恐破壞彼此的信任感。財運低迷，應注意日常的花費開支，確保收支平衡，以免陷入入不敷出的困境。

▍生肖狗

事業★★★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★★

職場能見度大增，透過積極推行大型專案，展現出自身的價值與能力，並且贏得眾人讚賞，成為主管得力的左右手！愛情美滿幸福，單身者可充實豐沛的學識涵養，將有望提升吸引力，讓新朋友格外仰慕；有伴者能敏銳感受到伴侶的情感需求，彼此之間不需過多的言語，就能展現出十足的默契。財運興旺，可在休假日至市集擺攤，販售手作商品，賺取第二份豐厚收入。

▍生肖豬

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

事業發展順利，可向外部同仁請教與學習，將能受益於他們豐富的經驗與智慧，快速提升專業知識與技能。感情陷入低潮，單身者在職場上投入大量的時間與精力，不僅無法平衡事業與感情，也難以開展新戀情；有伴者常因個人興趣而冷落伴侶，建議和另一半一起尋找平衡點，有助於維繫雙方關係。進財平穩，投資可採取保守策略，以長線布局為主，就能穩定累積資產。