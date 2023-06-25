新竹縣竹北市24日發生瓦斯氣爆，陳姓少年91％面積1、2度燒燙傷轉送林口長庚急救。院方說，因燒燙傷面積大，第一道的防衛機制消失，會持續積極注意感染的預防及治療。

林口長庚表示，該年輕傷患，目前生命徵象尚稱穩定，但因全身燒燙傷面積達91％，第一道的防衛機制消失，會持續積極注意感染的預防及治療，持續給予氣管插管維持呼吸順暢及氧氣治療外，醫療團隊會密切注意病情的變化並積極全力救治！

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