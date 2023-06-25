今年改披獅袍的林益全22日最後一打席敲出二壘方向滾地球，跑往一壘時還沒跑幾步就「撲街」，在休息室內的統一獅隊友都忍不住笑出來，他說這絕對可以是列入生涯「十大好糗」之一。

林益全去年球季結束後沒被富邦悍將放進60人契約保留名單，最終他選擇回到家鄉球隊效力，雖然已經37歲，與年輕獅子軍並沒有隔閡，十分融入團隊。

「其實在哪裡打球都是很開心，沒有因為來到這裡（獅隊）特別開心。」林益全認為，每隊球風都不壹樣，獅隊跟味全龍球風算是比較活潑，跟前東家（富邦）、林威助執掌時期的中信兄弟拘謹球風比較不同。

林益全認為獅隊球員都很活潑，上壘、開轟時都會有一些慶祝動作或是跳舞，敲出改披獅袍首轟後隊長陳傑憲也要求他跳舞，他也「入境隨俗」跳舞慶祝。

22日在桃園的比賽，林益全9局打擊後跑壘卻不慎「撲街」，畫面拍到休息室內的教練、球員都在笑，「當下因為覺得沒有打好，想要盡全力衝刺，結果腳步沒踩好就跌倒了，這『十大好糗』是一定要上的。」

林益全透露，賽後二軍總教練劉育辰有傳影片給他，跟他說這好像是獅隊傳統，首席教練高志綱也忍不住「虧」他說：「我知道你很積極跑壘，但壘包好像沒那麼近。」

陳傑憲也說：「全哥（林益全）也越來越融入球隊，那天他撲街後也跟大家說：『我會繼續為大家製造笑果』。」