台大政治系教授左正東。（資料照片，劉宗龍攝）

副總統賴清德5月28日曾經表示，當戰爭不幸發生，主力部隊是職業軍人，義務役軍人是負責守衛基礎設施、在城鄉間進行保護工作，不會前往海陸空戰場。對此，台大教授左正東認為，「我想這句話可能連美國人也聽不下去！」那要年輕人服役做什麼？為何又要增加年輕人役期？

左正東今（25）日在中天電視《周末大爆卦》表示，很多人期待侯友宜當選後，在國民黨的兩岸政策大方向下，台海重新回到和平穩定，很多人關心侯友宜講不講九二共識，「我相信侯友宜對兩岸論述會越講越清楚」。

左正東推測，綠營為何要逼侯友宜講九二共識？因為希望動員淺綠人士，但過去7年民進黨並未使用九二共識，九二共識是被凍結的。而這次大選應該要討論過去7年民進黨兩岸路線「對或錯？」要不要延續？要不要讓一個比蔡英文更加激進的民進黨候選人來執政？「我覺得這才是我們今年大選要討論的主要課題，而不是檢討九二共識對不對」。

左正東指出，侯友宜說過盡全力回復兩岸和平穩定現狀，而兩岸怎麼樣可以和平穩定？左正東直言，就是過去兩岸形成的共同看法，可以讓兩岸對話溝通交流，這樣兩岸就可以穩定下來。

左正東說，現在很多父母擔心，如何能緩解緊張情勢？兩岸回到和平穩定是非常關鍵。另外，美國希望台灣能加強自身國防準備，如何讓國際上支持台灣，且年輕朋友不必上戰場或是浪費時間，這是下任總統應該做到的平衡。

對於賴清德提到，只有職業軍人上戰場，義務役只是防護基礎設施，左正東質疑，「我想這句話可能連美國人也聽不下去！」那要年輕人服役做什麼？不是要成立「保八總隊」防護基礎設施？為何又要增加年輕人役期？

左正東強調，重點是讓兩岸和平穩定，服役的年輕人不需要打仗，這是第一個可以做的事情，而且是最重要的任務。