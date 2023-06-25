41歲男星郭彥均曾擔任廣告模特兒，並與雙胞胎弟弟郭彥甫組成團體「2moro」，這些年從外景節目的配角主持人到獨當一面付出不少努力，對於工作總是表現敬業態度，他於社群平台分享一次工作經驗，提到一名藝人覺得工作太辛苦和郭彥均反應，他忍不住反問對方：「你如果有問題，要不要我跟你經紀人反應一下，以後就不要來了」。

郭彥均今日在社群平台上發文透露主持十多年經歷了許多事，勸告「『藝人』真的不要太膨脹自己，你紅的時候大家會順著你但不代表喜歡你」，他點出如果沒有攝影師扛機器、燈光師打燈、企劃寫腳本、剪接師幫忙剪輯、助理幫忙訂便當，那藝人什麼都不是，他說最痛恨藐視工作人員和對其他人大小聲的藝人，透露有一些藝人只想輕鬆賺錢「請問拿掉這些工作人員，請問你能是….誰？我脾氣自認為很不錯了，但真的不要太欺負人」。

郭彥均提到有一次錄影，當時在外景拍攝，某藝人來賓問他「彥均哥有需要這樣拍嗎？你主持人這樣錄不覺得不合理嗎？」並嫌棄天氣太熱，這樣以後沒人要上節目，聽完對方的想法，郭彥均回應：「拜託一下啦！你一集拿多少工作人員一個月才拿多少？可以混他們會比你更不想混嗎？他們外景前一晚幾乎都沒有睡覺了，這20分鐘等一下在車上吹冷氣會怎麼樣？」

該藝人說不出話，郭彥均則說如果有問題可以跟對方經紀人反應，以後可以不用來外景節目，他表示自己沒有很兇，只是覺得嫌麻煩就不要出來工作，前拿這麼多應該要體諒工作人員，而且工作內容也沒有不合理。