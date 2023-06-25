教育部與國防部推出「3＋1」方案，讓男學生3年讀完大學、1年去當兵，不過卻引發不少質疑。教育部今天表示，男大生是否參與這個方案，完全尊重他們選擇，而並非全面強制有服役義務的學生都需要適用，亦即學生於學士班就學期間有意願選擇服義務役時，才有適用彈性修業措施的需要。

此外，針對適用彈性修業配套措施的實施對象，教育部表示，目前相關配套，主要是針對「義務役」回復1年役期所規畫，而非以男女之別做為考量。

為提供學校及學生支持措施，來協助學校實施相關配套，保障學生權益，教育部除訂定指引協助學校放寬校內修業彈性外，並將會補助學校經費來提供學生所需的教學及輔導支出，此外，教育部也會組成諮詢團隊協助學校調整校內章則及輔導有提出申請的學生。

教育部近期也將召開學校說明會，協助學校週知學生，讓同學瞭解彈性修業的選擇內容、申請方式與學校的輔導措施等，以保障權益，避免誤解。