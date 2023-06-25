每個人面對衝突的反應都不一樣，有些人喜歡立刻溝通、立刻解決，有些人卻喜歡悶在心裡不說。大陸命理專欄「星座不求人」分享，摩羯座、金牛座和天蠍座的人一發生衝突就習慣和對方冷戰，對方如果不主動來找他們示好、道歉，他們也不會主動向對方低頭。

▎摩羯座

摩羯座個性內向且冷靜理性，不喜歡主動溝通，而是默默掩飾內心情緒，他們也不是衝動魯莽的類型，因此如果和對方發生衝突，乾脆懶得處理，久而久之就演變成冷戰，而且冷戰一旦開始，就不會低頭認錯，即便對方主動「開戰」，他們也只會冷眼看待。摩羯座發動冷戰最主要的目的，就是為了懲罰對方，讓對方感受到痛苦，他們就滿意了。

▎金牛座

金牛座不擅長表達，認為實際的行動與付出才是最重要的，因此不會把甜言蜜語掛在嘴邊，面對吵架也屬於嘴笨的類型，因為他們害怕在氣頭上說出的狠話會傷害到對方，於是保持沉默、等待對方冷靜下來，如果對方不主動找他們，他們也不會主動低頭。金牛座有時發動冷戰，是為了引起對方的關心，他們的內心其實非常渴望得到擁抱。

▎天蠍座

天蠍座內心敏感多疑，有時別人還搞不清楚狀況，他們已經默默開始冷戰，而且不會主動說明問題出在哪裡，一個不經意的動作或語氣，任何細節都可能是他們爆發的關鍵，其實天蠍座也不想那麼扭捏，但就是難以說出口內心真正的想法，所以如果想要結束和天蠍座的冷戰，只能耐心詢問他們、主動打消他們心中的疑慮。