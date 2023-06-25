《詠志前行–李英茂老師的生命詩篇章》一書為李英茂（右2）口述，由陳麗蓮（右1）整理撰寫。（吳佩蓉攝）

李英茂老師賢伉儷。（吳佩蓉攝）

95歲李英茂老師「詠志前行」新書發表 現場高歌溫馨全場

今年95歲的宜蘭國寶李英茂老師，利用自身優異的日文能力翻譯大量童書供學生閱讀，並長期在縣史館擔任志工、全心奉獻，獲獎無數。宜蘭縣史館對李英茂進行口述訪談、匯集整理，今（25日）發表《詠志前行–李英茂老師的生命詩篇章》新書；發表會上李老師唱了英文老歌和閩南語歌謠，氣氛溫馨，大家鼓掌叫好。

李英茂1929年出生於宜蘭舊城，父親於宜蘭地方法院任職，十分重視子女教育，故他從小即就讀日治時期知名的香蘭幼稚園、宜蘭公學校，是宜蘭中學第二屆學生；學生時期曾被徵調修建宜蘭南機場、擔任學徒兵，戰後經歷228事件、孫立人將軍的軍士教導團徵兵，是目前少數擁有二戰前後宜蘭社會生活經驗的耆老。

李英茂擔任國小教師41年，於北成國小任教期間，利用自身優異的日語能力，與同事們翻譯百餘本童書，並將稿費回購等值的童書嘉惠學子；退休後在縣史館當了26年的志工，翻譯數百萬字的宜蘭日文資料，期間凡有重要的日本貴賓來訪，幾乎都由他負責翻譯與接待，促進台日文化交流。

縣史館歷經2年時間，對李英茂口述訪談，由陳麗蓮整理撰寫，於今年出版此書，為二戰前後宜蘭的社會生活留下更多歷史與文化的記憶。陳麗蓮說，訪談過程中，有尋寶的樂趣，在老師身上不停挖寶，其書名「詠志」，代表他一生以志工的精神，不斷的創作詩歌，完成一系列兒童的叢書，盡心盡力不求回報。

縣長林姿妙表示，感謝李英茂老師賢伉儷一輩子對宜蘭的付出奉獻，藝術文化進步到「勁熬」的程度，看到老師健康活潑快樂，就是最大的肯定，讓我們一起努力拚出宜蘭好生活。