連假期間許多人都會搭乘高鐵返鄉或旅行。一位男子近日從台北搭乘高鐵南下桃園，沒想到車上一位小朋友不斷吵著「我要手機」、「我要吃餅乾」，還因為無法如願一直胡亂在車內拍打，讓他超崩潰，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，近日他久違搭乘高鐵從台北到桃園，原本車廂都很安靜，沒想到列車經過板橋站後開始變調，一位小朋友剛上車就開始吵著「我要手機」。

原PO提到，由於大人不願提供手機，孩子就一直大鬧吼叫、胡亂拍打車廂，想著自己只是短程的原PO決定默默忍受，不料孩子無法如願拿到手機後也不休息，而是開始吼叫著「我要吃餅乾」，讓原PO超崩潰。

對此，許多網友紛紛回應，「以前人生一堆，教育不高，家教可沒少。現代人只生一個，學歷不會低，但家教都教不好」、「3C育兒法的副作用…簡單來說，就是孩子的教育都是由3C來教的，不是父母」、「這就是為啥我寧可不搭大眾運輸工具，反而都選擇自己開車去玩的原因之一，太多恐龍家長只會生不會教」。