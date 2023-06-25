南投縣草屯鎮平林社區發展協會6年舉辦「葡荔節」，今年特與在地藝術家和在地農民進行公益拍賣會。（潘虹恩攝）

夏季荔枝、葡萄盛產，南投縣草屯鎮九九峰山下的平林社區因早晚溫差大加上合適的土壤水質，產出的荔枝與葡萄風味極佳，今年產量大豐收卻面臨價格被壓低的困境，平林社區發展協會25日舉辦一年一度「葡荔節」，除推廣在地農特產，也促進民眾採購，以保障農民收入。

平林社區發展協會連續6年舉辦「葡荔節」，包括草屯鎮長簡景賢、立委馬文君與多位民代來到現場共襄盛舉。今年現場除有荔枝、葡萄展示銷售，同時結合雙冬、敦和、北投、中原、平頂等社區發展協會設攤行銷社區特色產業，並與在地藝術家和在地農民進行公益拍賣會。

平林里里長謝瑞棋指出，去年雨量不足造成農產不太結果，今年荔枝與葡萄大豐收，但價格被壓低，農民反而賺不到錢；正常價格的黑葉荔枝1斤為3、40左右、糯米荔枝則為7、80左右，但今年盛產，黑葉荔枝價格1斤僅約20多，甚至也有17、8元的，而糯米荔枝大概3、40元，希望大家一起幫忙。

平林社區發展協會理事長張月英表示，平林地區生產的荔枝品種多，今日展示除了最原始的黑葉荔枝，還有新型白糖櫻荔枝、巨無霸荔枝等，除上述品種外，糯米荔枝也受人喜愛，果肉香甜，別有一番風味。

為表達對農民支持，簡景賢購買50箱農產，他表示，恭喜今年農產大豐收，但價格變低也令人擔心。不能產量低價錢高，農民卻沒有可以賣的，現在明明大豐收卻價錢低，希望中央政府和農業單位對農民和農產品規畫妥善措施，保障農民利益。

馬文君則說，現在天氣炎熱，一般人都不敢在太陽下，農民不管風吹日曬還是要採收，如果價錢不好對他們損失很大，呼籲農產單位設法讓荔枝價錢更加平穩，也呼籲民眾選擇平林荔枝與葡萄。她今天也特別準備1萬5000元採購，希望可以拋磚引玉協助農民，讓農民有信心。