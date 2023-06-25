民眾開心體驗划SUP與龍舟，還有不少小朋友在家長陪同下也一同下水體驗。（龍潭區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市龍潭歸鄉文化節今圓滿落幕，區公所安排SUP與龍舟體驗，許多民眾一早就到場排隊報名參加。（龍潭區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

HAKKA粽夏音樂饗宴今下午2時於龍潭大池西岸舞台登場，請來知名樂團、歌手帶來精彩演出。（龍潭區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市龍潭歸鄉文化節熱血龍舟賽落幕，今為系列活動最後一天，龍潭區公所安排一整天SUP立槳體驗、SUP龍舟板趣味競賽及龍舟體驗等水上活動，許多民眾不怕豔陽下水體驗，下午還有HAKKA粽夏音樂饗宴，請來知名樂團與歌手演出，民眾摸彩同歡，為今年端午活動畫下圓滿句點。

龍潭區公所表示，百年傳統龍舟賽結束後，規畫龍潭大池龍舟體驗及SUP水上體驗活動，採現場報名、全程免費，儘管今日豔陽高照，民眾仍熱情參與，每個項目都報名額滿，參與人次逾200人，在專業教練群帶領下，開心體驗划SUP與龍舟，還有不少小朋友在家長陪同下也一同下水體驗。

羅姓家長1家4口今一早就到大池排隊，排到上午的龍舟與下午的SUP體驗。羅媽媽說，雖1歲嬰兒無法一起體驗有點可惜，但4歲兒子玩到划龍舟和SUP相當開心，她也說從小看到大的龍潭大池原來變這麼好玩，水面非常清澈，體驗活動搭配美景，連小孩都玩到不想回家。

HAKKA粽夏音樂饗宴今下午2時於龍潭大池西岸舞台登場，今請到好日樂團、葉穎、林沛蕎、米莎、八十八顆芭樂籽、四分衛獻唱，期間還有摸彩活動，抽出Switch、iPad以及iPhone等好禮。

龍潭區長黃世琪表示，龍潭歸鄉文化節圓滿落幕，4天系列活動預估約10萬人次參與，令人感動，疫情解封後活動特別熱鬧，再加上天公作美，幾乎都是好天氣，許多民眾都到龍潭遊玩。

黃世琪說，今年龍舟賽相當熱血，機關組由消防局奪冠、環境清潔稽查大隊獲亞軍、警察局則是季軍，今年環境清潔稽查大隊是以龍潭中隊為主，明年將從各區挑選菁英參賽，相信下屆機關組賽事會更加精彩。另「龍王旗」優勝隊伍則由大溪區隊拿下，龍潭區隊獲亞軍，龍潭地方許多民眾都為在地隊伍加油打氣，盼明年能將龍王獎留在龍潭。