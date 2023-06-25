寶島行善義工團以3周時間為蘇小妹（左六）、其祖父、父親一家3口重建新屋，25日完工入厝，縣長張麗善（右四）親自到場祝福及向志工們致謝。（周麗蘭攝）

寶島行善義工團3周來志工們投入200多人次的人力，終於拆除老屋，重建成三房一廳。（周麗蘭攝）

雲林縣府今年推動防飢防寒「雙B計畫」，北港溝皂里長蔡榮修發現就讀小四的蘇小妹住的土角厝破爛，縣府獲報後媒合寶島行善義工團拆屋重建，3周來志工們投入200多人次的人力，終於拆除老屋，重建成三房一廳，25日交屋入厝，縣長張麗善親自到場祝福及向志工們致謝。

蘇小妹和單親爸爸、七十歲阿公同住俗稱「土角厝」的破舊老屋，外牆龜裂，屋頂塌陷，從裡到外都簡陋髒亂，北港鎮公所從里長蔡榮修口中得知後五月間先派人清理打掃，縣府社會處再媒合寶島行善義工團重建。

蔡榮修表示，蘇小妹的父母離異多年，父親及爺爺都是打零工維生，家境清寒，卻因持有土地無法申請低收入戶補助。

蘇小妹三代同堂的老家重建工作，各界奧援80萬元採購材料，寶島行善義工團動員上百名義工僅花3周時間拆除、重建完畢，連端午連假也不中斷， 19.5坪大的房子25日交屋了。

縣長張麗善親自到場視察與致謝說，縣府今年二月起啟動防寒防餓計畫，拜託村里長全面普查，統計有300至400戶房舍需整修，縣府陸續請水泥工、水電工、鐵工、木工、油漆工診斷修復，但是像蘇家這種必須重建的案子，有賴寶島行善義工團、台灣希望志工團全力協助。

寶島行善義工團理事長黃新年說，弱勢家庭的生活仍有賴大家幫忙，雲林縣府如果還有邊緣戶、低收入戶的房屋需重建，義工團會很榮幸投入，這是他們的責任，也希望政府從教育著手消滅貧窮，讓台灣的財富更平均一點。