外傳美航母「雷根號」在南海航行時，被轟-6K貼海航行到距雷根號30公里的空域驅離，甚至被火控雷達鎖定。退役中將帥化民表示，轟-6K抵近美航母「雷根號」30公里，唯一的可能就是，「雷根號」可能認為共軍演習，不會侵犯到它，所以可能空中預警機也沒起飛。

帥化民24日在中天《前進戰略高地》節目中表示，照理講轟-6K不可能抵近到30公里，因為美國的航母旁邊還有伯克級驅逐艦，空中還有前後200公里的空中預警機。轟-6K是以超低空的方式進來，航母看不到，預警機看得到，因為美國的航母是不能承受任何損失的，一艘航母5000人，所以近迫防衛系統、中距離、遠距離的防空系統，還有艦載機的防空系統，會層層地把航母圍起來。

帥化民接著指出，轟-6K抵近美航母30公里，唯一可能就是，這是共軍的演習區，很多共機起起飛飛，雷根號在附近經過，轟-6K原本就在附近，就突然鑽出來，拿敵人為師，跟美航母來一場實戰演練。

帥化民點出，解放軍也是冒了很大的險，距離航母30公里，合理來講，航母一定要採取反應作為，不可能承受被鷹擊飛彈打到，因而產生不可承受的損失。美國航母可能認為共軍在那裡演習，不會侵犯到它，所以當時美國航母的空中預警機也沒起飛。