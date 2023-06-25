遭炸傷的陳姓少年因等不到救護車，由家人機車三貼送往鄰近醫院急救。（民眾提供／邱立雅竹縣傳真）

竹北氣爆案釀1名16歲陳姓少年全身燒燙傷達9成，社區監視器畫面拍下事發當時，陳姓少年遭炸傷後，身為護理師的母親第1時間緊急替孩子沖洗冷水，最後因救護車仍未抵達現場，只能三貼騎著機車送往醫院急救。25日上午少年的舅舅彭梓銨淚訴姪子被炸到全身發白，當下皮都沒有了，後續復健之路相當辛苦，希望大家幫幫忙。

監視器畫面可看見陳姓少年與母親倉皇奔出，母親開啟中庭的水龍頭，在少年身上噴灑。傷者舅舅彭梓銨同時也是帝王至尊社區主委，提及當時孩子已經全身發白，但卻未能等到救護車，家人只好騎著機車三貼趕往鄰近醫院救治。

據聞陳姓少年在事發當時，有跟隔壁鄰居借用浴室沖水。彭梓銨眼泛淚水提及姪子是個孝順貼心的孩子，這麼年輕，也沒做什麼錯事，相關單位「你們承認錯誤又怎樣」，往後的復健過程很痛苦，希望大家能幫幫忙，先救救小孩子。

新竹縣長楊文科在25日前往林口長庚探視陳姓少年，不過因為醫師正好幫他換藥，無法進去訪視，但衷心期待他早日康復。