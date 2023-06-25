白色博美犬貪玩偷溜出去走失，所幸遇到熱心民眾載至派出所。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄日前白色博美犬「龍龍」突然出現在馬路上亂竄，後方騎士見狀擔心牠被車撞，將牠抱起載至派出所求助。警方調閱監視器，發現牠是從附近住宅跑出，經詢問得知該住戶當天搬家，請私人搬家公司陳姓女老闆幫忙，陳女帶著自家4個孩子、龍龍到場，方便照顧，不料一不注意，龍龍偷溜出去玩，後續陳女到派出所領回愛犬，向員警表達感謝。

22日下午，薛姓男子騎車行經新興區自強二路時，發現路上有一團白色毛團不停亂跑，仔細一看才發現是白色博美犬，因受到驚訝不停在路上亂竄，當時他擔心狗狗會被車撞到，立即跑到狗狗旁邊，抱牠放置機車踏板上，在路口等將近半小時，都未見主人身影，只好騎到附近新興分局自強派出所求助。

員警帶著博美到寵物醫院掃晶片，發現該博美犬身上沒有植入，只好沿路調閱監視器尋找，在某間民宅找到小狗溜出去的身影，於是來到現場詢問，得知該屋主近期要搬家，找私人搬家公司老闆陳女幫忙，因當天正值端午節學校放假，陳女擔心自己4個小孩在家無人照顧，才會一同帶來方便看管，又怕小孩無聊，才會把家裡養的小狗「龍龍」帶來陪伴。

後續員警致電請陳女到派出所將龍龍領回，陳女表示，當時龍龍走丟，家人正心急地在找尋，孩子也很自責，不久就聽到員警傳來好消息，頻頻感謝員警的熱心幫忙照護，小朋友見龍龍安好，也相當開心。