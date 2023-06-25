男端午連假跟團攻干卓萬山高山症發作 直升機吊掛送醫

日前1團22人登山隊前往南投縣仁愛鄉知名百岳干卓萬山登山，原訂25日下山，未料67歲翁姓隊員行經武界營地時，高山症發作意識不清，南投縣消防局獲報立即派員前往救援，並申請出動直升機，順利於上午10點多成功吊掛，並降落竹山消防訓練中心，翁男生命跡象穩定送醫觀察。

南投縣消防局25日上午7時14分獲報，仁愛鄉武界山域有登山客疑因高山症，身體不適且失去意識，需盡快派員救援，南投縣消防局立刻調派仁愛、中心碑等消防分隊員，並偕同林務局人員前往救援。由於經由栗栖溪壩向上逆登陡坡，步行需約4、5個小時，考量救援時效性，同步評估申請出動直升機。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第2大隊第3隊於25日上午9點接獲總隊勤務指揮中心電話通知，南投縣信義鄉武界山區翁姓山友高山症發作，意識昏迷，急需空中救援任務，獲令後立即召即機組員實施任務整備，於9時18分任務命令下達後派遣UH-60M黑鷹直升機編號NA-709號機執行任務。

直升機於上午9時45分起飛定向目標區，10時06分到達目標區確認待救者，因地勢陡峭且位處樹林中，機組員完成高低空偵查確認吊掛點後，由特搜隊員黃正唐出艙實施吊掛作業，並於10時24分完成吊掛作業，起飛至竹山消訓中心，落地交由警消後送醫院觀察。