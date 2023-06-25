夏天到了，許多人都會到海邊或泳池玩水消暑，不過也有不少人不想出去外面人擠人，自己在家裡打造戲水空間。一位媽媽近日發現，美式賣場好市多一款I牌戲水池空間很大還有遮陽的屋頂，近日還進行特價優惠，讓疼孫的阿公馬上買一個回家，讓孩子們在端午連假開心玩水，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，原本老公透過淘寶買了一個戲水池，不過被爸爸嫌空間太小；近日一家人到好市多逛街購物時，爸爸發現I牌戲水池正在特價優惠，只要789元，和舊的戲水池相比價格差不多，但是空間大了一倍、還有屋頂可遮陽，於是馬上搬了一個回家讓孫子們玩。

原PO指出，自從有了該款戲水池，孩子玩水不用出門人擠人，CP值超高；根據好市多官網說明，I牌戲水池充氣後長191公分、寬178公分、高144公分，材質是聚氯乙烯PVC，容水量約510公升、高度約58公分，適合6歲以上兒童使用。

對此，許多網友紛紛回應，「有阿公的孩子真是寶」、「還有屋頂」、「心動了！ 好可愛喔」、「可能要先買間房子有陽台，才能放…」、「真是好阿公」，另外還有不少家長分享孩子在戲水池內遊樂的照片，直呼不論是哪個好市多販售的戲水池都很值得購買。