眼見不一定為真，有些人在外人面前看似堅強，彷彿什麼困難都不放在眼裡，但其實內心相當脆弱，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座，總是習慣偽裝出強大的模樣，然而心思細膩的他們早就將事情想了千百遍，很多委屈也寧願憋在心裡，不向外人輕易訴苦。

▍天蠍座

天蠍座個性冷漠、報復心強，加上強烈的佔有慾，讓許多人不敢輕易接近，就怕不小心得罪他們，但其實這些看似不近人情的形象，只是天蠍座的保護色，私底下的他們內心十分敏感，很多時候甚至覺得沒有人能理解他們，所以即便有心事也寧願憋著，不告訴任何人。

▍摩羯座

摩羯座就像是一潭不見底的深水，看似大智若愚的形象只是幌子，真正的他們很有城府，在行動之前更會進行多方思考和沙盤推演，確保事情不會輕易搞砸。也因為個性保守低調，在外人眼中孤傲的他們，其實內心敏感纖細，即便只是一件小事，也會不自覺想很多，甚至越想越悲觀，到最後誰都不說，把所有負面情緒都爛在心裡。

▍牡羊座

牡羊座開朗熱情，對許多事情抱持著強烈的好奇心，加上不服輸，是天生的鬥士，然而看似樂觀的他們，其實內心深藏許多事情不願向外人訴說，就怕別人笑話自己多愁善感，甚至是逮到自己的弱點進而攻擊。