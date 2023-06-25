2023台北羽球公開賽台灣共4組人馬晉級到最終決賽，壓軸的男雙決賽，地主組合「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵在先贏1局優勢下，遭到馬來西亞萬煒聰／鄭凱文逆襲，未能留住冠軍，賽後楊博涵也透露，連著6站賽事拚下來，身體也有點狀況，台北賽近3場就是賽後按摩、賽前吃止痛藥力拚。

從5月蘇迪曼盃團體賽到一連串BWF世界巡迴賽，盧敬堯／楊博涵已經連續奮戰6站賽事，台北賽男雙決賽「銀」恨後，楊博涵表示：「來到第6站賽事，身體因為腰部10幾年的舊傷及累近期積的疲勞出了點狀況，每天都要按摩腰部跟腳，台北賽後面3場因為很想獲勝，賽前也得吃止痛藥，儘管不容易，還是順利撐過去了。」

楊博涵並說，從小時候看台北公開賽以來，終於換他和搭檔來幫地主守護金牌，「很可惜沒能幫大家留著金牌。」

盧敬堯指出，一開始在接發球、發球策略上他和楊博涵做得比較好，後來對手迅速做出改變，瞬間一波4、5分拉開也影響自己的打法和信心，至於第2局為了救球右膝有點擦傷，幸好是皮肉傷，不至於影響太大。

「楊肉盧」表示，儘管錯過本屆台北公開賽男雙金牌，5場賽事都遇到困難挑戰，對他倆是很棒的養分，接下來兩人先打加拿大公開賽，再回來調整時差備戰後續日本、韓國賽事。