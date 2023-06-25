唐在揚（左起）、張鈞甯、陳為民、曾英庭出席《查無此心》媒體見面會。（陳俊吉攝）

監製唐在揚和導演曾英庭，演員張鈞甯、陳為民25日出席台北電影節《查無此心》媒體見面會，其中張鈞甯演出女警，強勢入圍影后，她表示：「入圍了就很開心，說不想得獎是騙人的，能拿獎回去就更開心。」同時她也是電影監製，邀請男主角阮經天加入演員卡司，對方也一句話就答應。

張鈞甯這次為角色犧牲不小，首先是剪短髮，再來瘋狂瘦身，瘦到人身巔峰僅43公斤，更辛苦的是，她開拍進組後，為了進入角色設定的人格，特別跟阮經天借住處，獨自一人住了好幾天培養孤寂感，甚至學片中的角色睡在車上。

張鈞甯表示，她為了這部片學開車，還把劇組的車開回家，但不是開回家睡而是睡在車上，「本來想睡在住處附近的停車位，但被停走只好開到停車場。」稱停車場很暗、自己又怕鬼，晚上還能聽到街道旁很細微的聲音，在陰森森的環境睡了一晚。

陳為民則演出張鈞甯的上司，是他入行多年首次入圍演員獎項最佳男配角，聊到近來演藝圈的性騷風波，他說自己一直都會盡量跟大家保持距離、很多年都自己一人獨來獨往，但在剛入行時，最紅的明星就是把開黃腔當效果的那批人，「我一開始也是有樣學樣，有次看一位很熟的女藝人在畫睫毛，我開她玩笑說是不是雙眼皮割壞啦，結果她一整天都不開心，事後才知道，她真的雙眼皮割壞了。」

至於圈內有些已被爆料的藝人，有幾位都是合作過的朋友，是否嘗試安慰對方？陳為民說：「這次事件我自己都保持沉默，我們有些群組，裡面都沒有人去喊支持，覺得任何形式都是添麻煩。」