正值俄羅斯內亂峰迴路轉之際，針對瓦格納兵變戲劇性退場，港媒「香港01」今天發表署名評論文章稱，通過此事件，「考驗中國決斷力的時候到了」。文章著墨江澤民當年美國遭遇「9.11」恐襲時，看清大是大非立即譴責恐怖主義。而瓦格納兵變迄今，國際上只有俄羅斯和土耳其總統通電話，普丁稱獲得埃爾多安支持反恐措施。

文章稱，上一次中國面對這樣的考驗，還是在「9.11」事件發生之際。彼時時任國家主席江澤民當機立斷，為中國贏得了關鍵十年的發展期。

文章回顧，2001年「9.11事件」發生當晚，江澤民立刻召集中央常委開會，並在北京時間12日凌晨1點47分與小布希總統通話，譴責了這一恐怖主義事件並向美國政府和人民表示深切慰問，並向死難者家屬表示哀悼。這距第一起恐怖襲擊事件發生僅僅5個小時。

文章稱，「9.11事件」發生前，中美因炸館事件、南海撞機事件等陷入僵局，而「9.11事件」發生後，中國政府的反應迅速、及時、正確，尤其是兩國元首間的電話往來，對於穩定推動中美關係的發展產生了積極作用，影響深遠。2002年2月21日，江澤民在北京人民大會堂歡迎小布希伉儷訪華。

中國已故外交官吳建民曾評論，「事件發生5小時後打電話與3天後打電話效果是完全不一樣的。當機立斷的根據是對事件性質的判斷，『9.11事件』是赤裸裸的恐怖主義行動，導致大批無辜者喪生，而反對恐怖主義是中國政府的一貫立場。」

文章引述中國政法大學教授、哈佛大學甘迺迪學院阿什民主治理和創新中心研究員楊軍在《烏克蘭局勢走向關乎中國國運》文章中呼籲，「中國作為舉足輕重的地緣政治大國，理應進一步調整對俄烏的立場，更明確表明態度，果斷站在歷史勝利者一邊。」因為「此舉關乎中國未來國運，不可不察。」