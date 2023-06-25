道路燙平專案是台中市府重要政績之一，但仍有不少市民抱怨路不平，台中市議員陳俞融指出，建設局2015年就購置路面平坦儀，但2022年燙平專案完成267條道路，實際使用路面平坦儀檢測的路段僅有24條，使用率低下。建設局表示，已著手修訂契約條款，未來每條燙平工程完成後均將進行平坦儀量測，並列為驗收合格與否依據。

陳俞融指出，市府2015年11月購置一台電腦式路面平坦儀，用來抽測已完工主要道路的IRI值（國際糙度指標），該指標以車輛行駛時的振動來表示路面的平坦度，具客觀性，也成為世界上最多國家公認採用的道路平坦度指標。

陳俞融檢視平坦儀使用紀錄及檢測成果市府資料發現，目前市府僅針對通勤、使用量大的道路進行路面平坦檢測，2022年燙平專案完成267條道路，而該年度實際使用路面平坦儀檢測的路段僅有24條，使用率低下，不但讓道路平坦檢測流於形式，也形成浪費。

建設局指出，有關道路平坦度檢測，建設局目前就申請道路前瞻補助計畫的交通要道，先做事前檢測以確認改善前狀況，作為上級機關補助參考數據，完工後驗收，針對平坦度的要求仍以傳統3米直規量測平坦度做為檢測方式。

陳俞融建議，道路平坦檢測儀要納入每條燙平道路完成後驗收之標準程序內，且應作為評估日後各道路是否重鋪路面標準之一，加上內政部近年也已研發出檢測成本更低的「簡易型平整儀」，市府更應購置足夠儀器，獲得路面平坦度之客觀科學數據，避免「大路坑洞多不鋪卻重鋪小路」重鋪標準不一的狀況發生，保障市民行車安全。

建設局進一步指出，建設局已著手修訂契約條款，未來每條燙平工程完成後均將進行平坦儀量測，並列為驗收合格與否依據；另針對平時重要道路的平坦程度，建設局正進行發包智能巡查作業，以利道路監控與維護數值評比，日後可為道路辦理路修的客觀依據。