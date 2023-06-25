俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」兵變，24小時後戲劇化快速落幕。前立委郭正亮表示，烏克蘭總統澤倫斯基高興得太早，因為瓦格納叛變一天就結束了。接下來俄羅斯就要回過頭來打俄烏戰爭，他們以前不認真打，所以只有瓦格納有戰果，因此總體後果，對澤倫斯基不一定是好事。

針對瓦格納兵變，郭正亮今(25日)在中天《鄭亦真辣晚報》節目中表示，這就叫「兵諫」。瓦格納首腦普里格津認為，國防部、參謀總部有人在貪汙、有人在惡意打壓他，並點名國防部長紹伊古，可是這個聲音都上不去，因而有點清君側的味道。普里格津也提及一些事情，包括補給品、金額不夠，甚至還有國防部的軍隊誤打的狀況，造成他的兄弟2000多人死亡，但是國防部否認。

郭正亮接著指出，不要以為這件事對烏克蘭有利，澤倫斯基高興得太早，趁這個機會去打6個地方，因為人家虛空，所以烏克蘭就有一點點進展。但接下來俄羅斯回過頭來就要打俄烏戰爭，他們以前不認真打，所以只有瓦格納有戰果，總體後果，對澤倫斯基不一定是好處，因為瓦格納叛變一天就結束了。

郭正亮認為，普里格津要返回原來的職位，已經不可能。至於普丁是不是會取普里格津的性命，不一定，這要看瓦格納的兄弟們的表現，瓦格納會被整編到國防軍，這要看他們的表現，比如是不是整天跟紹伊古的正規軍，彼此在那邊內鬨；或者普丁會注意，普里格津是否會在白俄羅斯搖控一些事情，因為普丁是特工出身，如果普里格津太過分，搞不好會死在俄羅斯。

郭正亮點出，普丁和普里格津的交易，應該是普里格津個人會沒事，也不會追究他的兄弟，可是他們要接受整編進入國防軍，好好聽政府的命令。不過，他也認為，普丁應該不會放過普里格津，因為要立威，所以普丁是不可能完全原諒普里格津。