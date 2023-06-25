秧悦美地度假酒店以永續ESG為經營理念，為花東地區唯一榮獲GTS認證兩顆星的飯店業者。（秧悦美地度假酒店提供）

秧悦美地去年11月榮獲易遊網評選為台灣「最美度假飯店」及「最美房間」兩大獎項。（秧悦美地度假酒店提供）

園區種植100多種有機香草，親子可在專人帶領下，了解園區內有機香草的種植方式與永續環境的意義。（秧悦美地度假酒店提供）

遊客可用低碳旅遊模式，前往初英親水生態公園與干城自行車道進行生態觀察。（秧悦美地度假酒店提供）

「秧悦生態度假營、親子暢遊香草世界」專案，可品嚐到獲獎的格雅雞香草火鍋。（秧悦美地度假酒店提供）

「秧悦生態輕旅行」與「秧悦生態度假營」，無論是兩天一夜或三天二夜的行程，都能讓親子在大自然下進行多項體驗。（秧悦美地度假酒店提供）

過完端午將迎來漫長的暑假，綠色旅遊當道，榮獲花東地區GTS（Green Travel Seal）國際永續綠色旅遊認證兩顆星殊榮的秧悦美地度假酒店，精心打造一系列富有教育意義的暑期專案行程，包括「秧悦生態輕旅行」與「秧悦生態度假營」，無論是兩天一夜或三天二夜的行程，都能讓親子在大自然下進行多項體驗，像是在無污染的天空下觀星及金絲竹瀑布旁賞蛙，親子共同探索自然的奧妙。

秧悦美地度假酒店以永續ESG為經營理念，為花東地區唯一榮獲GTS認證兩顆星的飯店業者；去年11月也榮獲易遊網評選為台灣「最美度假飯店」及「最美房間」兩大獎項，兼顧環保永續與美型旅宿。其所在地中央山脈與海岸山脈群山環繞，酒店占地15000多坪，園區種植100多種有機香草，天然純淨的棲息地孕育出多樣性生態與多元物種，親子可在專業人員的帶領下，了解園區內有機香草的種植方式與永續環境的意義；也可在純淨的生態環境下進行自然生態認識，並且共享親子手作時間。

夏季夜晚，園區內常出現可愛小嬌客，晚上可跟著專業生態解說員一起走近水塘旁、瀑布邊，尋找各類青蛙的身影，或躺在舒適的草皮上，用專業觀星望遠鏡仰望星空。在二天一夜或三天兩夜的活動中，遊客以低碳旅遊模式，前往鄰近的初英親水生態公園與干城自行車道進行鳥類、植物、昆蟲等生態觀察，體會自然之美與環境保護及生態保育的重要性。從白天到夜晚，讓孩子遠離3C、沉浸在探索大自然的奧秘中。

除了豐富的自然景觀，秧悦美地度假酒店周圍有許多歷史悠久的人文歷史景觀，如菸樓與砌石文化等，沿著吉安大圳漫遊，可感受花蓮規模最大、歷史最悠久的水圳及沿途純樸的農村風景。

7月1日起為期2個月，報名「秧悦生態度假營、親子暢遊香草世界」專案，兩大一小一泊二食最低12800元起、二泊五食則要26800元，入住期間獨享香草迷宮導覽、香草DIY手作課程、健康冰淇淋與香草爆米花、干城文化走讀之旅、自然生態夜間導覽(觀星／賞蛙)與品嚐獲獎的格雅雞香草火鍋。

此外，在7、8月暑假期間，秧悦美地也有推出暑假雙人暢遊套票，售價2999元，利用官網訂房再加購暑假限定暢遊套票，同享兒童創意時間、有機愛玉DIY、蛙類生態導覽、君達休閒農場園區導覽、夏季觀星解說，干城文化走讀以及獨家口味的香草爆米花、採用花蓮有機小農契作的「秧田良品」香草冰淇淋。