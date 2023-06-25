民進黨總統參選人賴清德今在新北造勢，侯友宜競選工作室發言人吳亮賢表示，賴「終於」來到新北市，賴今天致詞細數自己的從政歷程，卻自曝「三個健忘」，自稱新北孩子卻在疫情期間忘記新北，曾任台南市長卻對台南光電弊案、槍擊案漠不關心，遺忘台南鄉親，擔任副總統三年卻只顧跑攤顧選舉，全忘身為國家副元首的責任。

吳亮賢表示，賴清德今天稱「回萬里的次數，比侯友宜回嘉義還多」，但賴清德忘記的是，自己每次來新北，幾乎都是為了選舉，請問賴清德，新北市缺疫苗、缺口罩、缺快篩的時候在哪，新北市民需要幫助的時候，又在哪裡？

吳亮賢表示，侯友宜無論在哪個角色上，都懷抱著嘉義人認真做事的精神，並以治理新北市的成功經驗，期盼讓中華民國、台澎金馬這片土地找回團結共好的力量。反觀賴清德，選舉到了才想起自己是新北孩子，長期對於台南人的苦痛視而不見，當了副總統三年卻不顧內政百廢待舉，只記得自己是民進黨總統參選人，整天跑攤顧選舉。

吳亮賢表示，賴清德今天「終於」來到新北市，但致詞中卻自曝自己有「三個健忘」，令人發現他心中只記得鞏固政治權力這件事。最後敬告賴清德，忘東忘西都沒關係，但你只記得權力、忘記人民，最終只會被人民唾棄。