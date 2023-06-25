國民黨總統參選人侯友宜今天到南彰化與基層座談，面對外界批評他只會講「好好做事情」時表示，這不是大家自小從父母身上學習的道理嗎？如果民進黨真有好好做事情，現在會缺水、缺電、缺工嗎？當前薪水半點沒漲，物價卻持續飆升，百姓困苦難耐，台海關係更是越來越緊張，造成社會國家不安定，民進黨政府有在「好好做事情」嗎？

侯友宜表示，今天聽彰化縣長王惠美及在地鄉親反應，二林精密機械產業園區好不容易進到二階環評，卻因為中央的拖延而錯失了許多機會，這些他在新北市長任內都相當能感同深受，「我們需要一個好好做事、有效率解決問題的政府，而不是看藍綠分建設、耽誤地方發展的政府！」

他認為二林精密機械園區是台灣中小型企業發展的重要命脈，過去民進黨因為只看顏色執政，讓彰化錯失了許多機會，未來他當選絕對會打造一個有效率、不分政黨的政府，帶領產業有好的發展。

他強調，台灣最重要的不是台上的大家，而是台下的每一位基層鄉親，大家需要一個能夠聽見地方聲音、有效率解決問題的政府，他保證會和大家並肩作戰，讓國家安全、社會安定、人民安心，給下一代和平穩定他的好日子。

彰化縣長王惠美指出，二林精密機械產業園區從過去卓伯源當縣長到現在推動了二十多年，好不容易進到二階環評，但從2020年擱置到2023年，中央都沒審議。希望侯友宜未來當選總統可以來協助地方，讓產業進駐，確保下一代能夠在彰化安心就業，「選對人，幸福一世人」。

侯友宜今天馬不停蹄在彰化縣走透透，傍晚到員林市員農黃昏市場及到福寧宮參拜，許多民眾看到侯友宜到來，紛紛爭相上前合照，高喊「侯總統好」、「台灣的未來交給你了」，並有多名攤商送上鳳梨、蒜頭等吉祥物，祝福高票凍蒜，現場氣氛熱烈。