台灣除台積電先進的代工製程外，還擁有眾多國際領先的半導體產品。國民黨立委李貴敏指出，美、日、德、義等國紛紛遊說台灣半導體產業外移，甚至還要求在國外設立倉儲囤貨，民進黨政府不該放任長期累積的技術和人才外流，造成優勢的產業鏈分散，否則台灣矽盾將四分五裂。

「台灣矽盾將四分五裂？」李貴敏今(25日)在臉書發文表示，大家常說台積電是台灣的護國神山，但半導體產業並不僅限於台積電。台灣在全球供應鏈中扮演重要角色，除了台積電先進的代工製程外，還擁有眾多國際領先的記憶體產品。這些廠商在國際間都具有舉足輕重地位。對台灣來說，這就是真正的「矽盾」，也才能為台灣安全提供最重要的保障。

李貴敏提到，台海危機的問題是全球性的，而不僅是兩岸間的。遺憾的是綠色政權的外行和不忠，竟然沒把辛苦建立的半導體產業鏈、國家安全當回事，也不在私人企業的投資報酬率，還仲介或配合各國將重點產業移出。

李貴敏指出，以台積電為例，從美國的角度而言，為了避免中國大陸的崛起和台海危機對其國內經濟的重大影響，而需急邀台積電在美國設廠，並將其最先進製程在美國備份；而日本和德國見狀也紛紛加入，甚至義大利也表達與台灣半導體合作的意願。綠色政權再怎麼外行，也該知道這不但導致台積電等國內廠商的成本增加、人才和技術外流，也將台灣優勢的產業鏈分散，而導致我們的「矽盾」四分五裂！

「衆所周知歐洲汽車工業發達，而急需高階的車用晶片。」李貴敏質疑，所以繼美、日、德之後，連義大利等國也紛紛遊說半導體產業外移；甚至還要求在國外設立倉儲囤貨，以分散風險並備其不時之需。這些問題、危機及其後果，民進黨官員竟然不知？也不在乎？

李貴敏直言，以各國為例，只要其產業所需之技術、人才、零件和物資可以確保，台海問題就是台灣自己的問題，因此各國的手法都是首重庫存到位，接下來試圖在內部建立起半導體產業鏈，以分散風險。民進黨政府再怎麼無知、無為、無能和無感，也不該無視或配合外國支解台灣辛苦建立的半導體產業鏈，更不該放任台灣長期累積的技術和人才外流，或造成台灣產業空洞化的危機！