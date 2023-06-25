在河內方面抗議大陸船隻在其水域航行後幾星期，美國航空母艦雷根號(USS Ronald Reagan ,CVN-76)抵達越南中部的峴港展開訪問。美國顯然正在深化與越南的關係，圍阻中國大陸的目的不言而喻。

半島電視台報導，美國與越南在10年前簽署全面夥伴關係，如今中國大陸在該地區的仍在實力不斷增強，與越南的深化關係顯然為重要。

幾個星期前，大陸的海上調查船、漁船在多艘海警船在越南南海專屬經濟海域作業了數週，期間越南外交部要求他們離開。大陸的船隊最終於六月初離開，但是仍然聲稱在歷史九段線的規定下，擁有幾乎整片南海的主權，這引起了南海周邊國家的爭議。國際法院在 2016 年的一項裁決稱「九段線沒有依據。」

除越南以外，菲律賓、馬來西亞和汶萊也對部分海域擁有主權。

為了牽制中國大陸在南海的活動，美國總會派出軍艦通過南海，並有意進入大陸聲稱的有效範圍內。雷根號訪問峴港則是另一種手段，這次訪問是越戰結束以來，美國航空母艦的第三次訪問；首次訪問越南的美國航空母艦是2018 年的卡爾文森號(USS Carl Vinson, CVN-70)，到了2020年，老羅斯福號(USS Theodore Roosevelt ,CVN-71)也以紀念越南戰爭結束 25 週年的名義前往。

雷根號預計將在峴港停留到6月30日。

上個月，印度海軍的軍艦也曾造訪峴港，而日本最大的軍艦「出雲號」前不久也訪問了越南金蘭灣。

分析師表示，如果華盛頓想保持在南海地區的主導地位，美國和越南、菲律賓都要建立起穩固的雙邊關係，這樣就能確保南海兩側的戰略地位。