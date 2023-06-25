端午連假，許多民眾都會趁機出國遊玩。然而小港機場航廈卻異常悶熱，尤如在烤爐一般，民眾怨聲連連，而工作人員只能自備小電風扇散熱。另外也有民眾發現航廈溫度顯示器遭貼上黑色膠帶，後改成「溫度校正中」貼紙。對此，小港機場澄清，14日因溫度過低違反能源局規定，遭開出警告單，努力朝溫度25度控制；溫度計顯示器用膠帶遮蔽，因顯示的數值比能源局現場量測的數值高，等待校正修復。

端午連假出國人潮增加，但近日小港機場航廈異常悶熱，準備出國的民眾都被熱得汗流浹背，而航廈內的工作人員只能自備小電風扇散熱，相當克難；另外有民眾發現航廈內溫度顯示器被黑色膠帶遮蔽，後續改成「溫度校正中」貼紙，質疑溫度未何不敢公開。

對此，小港機場澄清，機場屬於能源用戶，需符合空調為26至28室內溫度限值規定，6月14日能源局到站檢查，表示高雄站溫度經現場測量已低於26度，開出警告單，若複查再違規要罰款，惟誤差可差1度（規定是26-28度，誤差可以1度)。

小港機場表示，今日航站三樓出境大廳現場多處量測平均溫度約25度多，航站會努力朝 25度來控制，但是不能再降低，不然還是會遭受罰款。

因為溫度不是一成不變的數值，航廈室內溫度會隨著旅客數量增加以及開關門的次數增加而升高。小港機場指出，為了符合節約能源的溫度限值規定，還望機場員工以及旅客旅客能多體諒。由於台灣夏季氣候炎熱，也建議各航空公司以及駐站單位不要著長袖或外套，增加舒適感。

至於溫度計顯示器為何用膠帶遮蔽，小港機場回應，由於顯示的數值比能源局現場量測的數值高，怕引起民眾誤解，等校正修復後就可以顯示周知。