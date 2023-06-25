韓國新生代男團「EPEX」第3次來台，昨（24日）在台北三創生活園區Clapper Studio舉辦「EPEX 1st FANCON <SUNSHOWER> in TAIPEI」，繼去年演唱會、台南跨年晚會之後，人氣急速上升，這次來台舉辦粉絲演唱會，售出的票數足足超過去年的2倍以上，買氣有明顯的增長。

他們以〈Do 4 Me〉、〈Love Virus〉揭開序幕，共演唱超過13首歌曲，除了人氣曲〈Hymn to Love〉之外，更致敬了前輩BTS金曲〈I NEED U〉，成員WISH與YEWANG更驚喜清唱韋禮安〈如果可以〉贏得滿堂彩。8位成員在台上舞力全開之外，也不忘和現場互動，並討論起此次吃很多台灣美食，不忘笑喊「想知道詳情的話，請大家去看各家媒體的新聞唷！」

他們還玩起了「我愛你遊戲」，每位成員都得和指定的成員手牽手對視並說出「對方令自己難過或希望對方改進的地方」，最後以「但我還是愛你」結尾，而對方也要說出「我還是很愛你」接受對方的告白，「吃完的便當不收」、「為什麼每次在宿舍都遇不到」、「在宿舍裡面沒穿衣服背著包包走來走去搞笑」等勁爆內容，儼然為大型爆料現場，讓全場粉絲笑翻。

8位成員在台上舞力全開。（ON INN ASIA提供）

最後，隊長WISH更是以全中文感謝全場，「我們來台灣3次了，每次都得到寶貴的經驗，這都要感謝台灣的ZENITH，我們在韓國也能聽到台灣ZENITH（官方粉絲名）的加油聲！感謝ZENITH給我今天留下的美好回憶，讓我終生難忘！我們下次再見！」並喊出「要等我們喔」，不忘強調「是在家裡等我們啦」，與粉絲們約定「我們也會很快再次回到台灣見大家，希望大家都能多多期待！」他們明離台，班機不公開。