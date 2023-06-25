台中一名人夫透過包養網站結識女子小英（化名），每2周支付小英4萬元花用，還買名牌包送小花，或支付小花近視雷射的費用，2人幾乎天天發生性行為，讓元配氣得控告小英侵害配偶權。台中地院審結，判小英須賠償50萬元。可上訴。

判決書中，元配主張，丈夫2022年5月間加入包養網站結識女子小英，小英明知她丈夫已婚，仍與丈夫交往，丈夫還租下台中一處房屋與小英同居，2人幾乎天天發生性行為，丈夫則每2周支付小英4萬元花用，另外還匯款給小英買名牌包，幫忙支付小英近視手術費12萬元等，她認為小英的行為明顯侵害她的配偶權，依法向其求償80萬元。

對此，小英表示，她與男子的對話紀錄僅能證明2人會見面，匯款紀錄僅能證明2人有金錢往來，否認曾與男子發生性行為或是交往等行為，不認為自己有侵害配偶權。

台中地院審理時，男子證稱當時比較愛玩，也跟妻子感情不太好，才會找人包養等語，認定小英確實曾和人夫交往，合照互動親密，還會在人夫面前穿著裸露，行為明顯逾越普通男女交往分際，元配求償合理，審酌後判小英應賠償50萬元。可上訴。