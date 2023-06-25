陳男駕車衝撞檳榔攤，圖中黑狗即是咬死陳男愛犬的禍首。（警方提供）

愛犬紅貴賓遭檳榔攤「小黑」咬死 飼主開車衝撞報復

今年3月新北市汐止區32歲陳姓男子的姑姑牽愛犬紅貴賓外出散步，經過大同路二段檳榔攤前，檳榔攤飼養的米克斯黑狗突然撲向姑姑和紅貴賓，不但咬傷人，甚至咬死小狗，陳男萬分悲傷，對檳榔攤積恨數月，本月23日晚決定報復，駕車衝撞檳榔攤並持球棒毆打66歲店主楊男。警方獲報到場，陳男猶在哀傷愛犬枉死，坐在路邊痛哭，後因過度換氣送醫，楊男則向警方控告陳男涉嫌毀損及傷害。

據了解，3月間陳男的姑姑和愛犬被檳榔攤黑狗攻擊，造成狗死人傷，當時陳男姑姑控告檳榔攤店主楊男涉嫌傷害。事件雖經過3個月，陳男仍在為愛犬無端慘死，感到悲傷與憤恨，竟起意找楊男討回公道，23日晚間9時許駕車衝撞楊男的檳榔攤，所幸車速不快，撞擊力道輕微，但陳男隨即下車，持球棒攻擊楊男，造成其左手輕微挫傷。

汐止警分局獲報到場，見陳男坐在一旁掩面痛哭，員警耐心詢問，陳男才斷續道出原委，後因陳男自稱身體不適，警方遂將他送醫，經汐止國泰醫院檢查，陳男有過度換氣症狀，員警待陳男恢復才將他帶回訊問。

檳榔攤楊男對陳男提出告訴，偵訊後，警方以毀損及傷害罪嫌將陳男移送士林地檢偵辦。