交往時如何更進一步對許多情侶來說是個艱難的課題。一位男大生表示，近日他和初戀女友首次一起過夜，女友洗完澡後上身只穿內衣、下身穿著短褲，他關心女友「妳會冷嗎？要不要借妳穿我的衣服？」，沒想到反倒挨罵，直到女友挑明只穿內衣就是性暗示，兩人才度過恩愛的一晚，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，當時女友上身只穿內衣、下身穿著短褲出浴，原本他以為是性暗示，但考慮到個性直白的女友都是有話直說，「如果是要暗示的話應該會直接講吧？」，因此安分的幫女友穿乾頭髮，還害怕女友因為房內的冷氣著涼，詢問「妳會冷嗎？要不要借妳穿我的衣服？」

讓原PO想不到的是，女友的出浴穿著真的是性暗示，還反過來罵他「你問這無關緊要的問題幹嘛？」、「你女朋友在你面前只有穿內衣，然後你還在問她會不會冷？」，原PO則是當場愣住、腦袋一片空白，直到女友褪去短褲，原PO才勇敢上陣，兩人就此度過了恩愛的一夜。

對此，許多網友紛紛回應，「為什麼我覺得很害羞，女友好帥」、「當然要得到明顯的同意才能幹嘛啊，不然越想越不對勁怎麼辦」、「你如果那麼怕的話，去7-11印個性交同意書，一式兩份」、「再問下去，就真的冷了」。