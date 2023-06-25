農委會主委陳吉仲今（25）日發文指出，韓國瑜任總經理期間「菜土菜金」，讓農民種菜像下賭一樣難預期。對此，歷史哥表示，陳吉仲喜歡提韓國瑜，「我就把你的臉打爛！」

陳吉仲今表示，以高麗菜為例，2013年1月到2017年3月底，韓國瑜任總經理期間共有1278個交易日，高麗菜的平均價格是每公斤17.45元，價格波動的標準差是11.3元，其中每公斤低於10元的天數就有392天，佔交易日的31％，「菜土菜金，讓農民種菜要像下賭一樣難以預期」。

陳吉仲說，翁震炘就任總經理後，迄今共有1298個交易日，高麗菜平均價格每公斤19.18元，價格波動幅度的標準差僅8.37元，每公斤低於10元的交易日也只有151天，僅佔總交易日的12％。

對此，歷史哥今（25）日在中天電視《周末大爆卦》指出，陳吉仲喜歡提韓國瑜，「我就把你的臉打爛！」

歷史哥解釋，「菜土菜金」是指菜價不穩，貴的時候像黃金，便宜的時候掉在土裡沒人要。他分析，2013年1月到2017年3月底，韓國瑜任總經理期間，總共20個颱風，其中有7個強颱，6個中颱；翁震炘任總經理期間僅10個颱風，也只有1個強颱，2個中颱，剩下7個都是輕颱，而且很多沒有進入台灣，「這要怎麼比菜價？」

對此，歷史哥痛批，乾脆把農業部改為政治部算了！