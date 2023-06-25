2024總統選戰日趨激烈，民進黨總統參選人賴清德近期巡迴全台成立「信賴台灣之友會」，今(25)日晚間最後一站回到故鄉新北市插旗，直攻國民黨總統參選人、新北市長侯友宜的本營。(黃敬文攝)

2024總統選戰日趨激烈，民進黨總統參選人賴清德近期巡迴全台成立「信賴台灣之友會」，今(25)日晚間最後一站回到故鄉新北市插旗，直攻國民黨總統參選人、新北市長侯友宜的本營；賴清德致詞強調自己準備好了，希望家鄉父老助自己贏得大選，更批藍營承認九二共識是走回頭路、暗酸主張重啟《服貿協定》的民眾黨主席柯文哲不識國際局勢。

新北市信賴台灣之友會暨旅北鄉親後援會成立大會25日在新莊登場，聚集近3500人，副總統賴清德在蘇貞昌、游錫堃、林佳龍以及地方民代的陪同下進場，現場民眾高喊「2024團結一致」、「2024 Team Taiwan」、「賴清德 凍蒜！」等口號，並高舉旗幟，場面熱絡。

賴清德致詞時細數過去擔任行政院長、副總統時對新北市的政績，包括將捷運萬大樹林線、捷運三鶯線、安坑輕軌與淡海輕軌納入前瞻基礎建設，以及翡翠水庫水管改善等，也提到針對少子化的趨勢，政院提出兩個方案，包括擴大育兒津貼，以及補助人工生殖等。

「這場選舉關係到台灣未來的方向」，賴清德指出，如今國際情勢已變成民主與獨裁對抗的情況，台灣應該在民主這條路上，繼續勇敢的走下去，反之接受九二共識、一個中國原則，不應該接受走回頭路；賴清德也暗批柯文哲，指出那個人主張《服貿協定》重啟，顯示那人不識國際情勢。

「清德已經做好準備了」，賴清德說，故鄉父老每一分支持的力量，對他來說都別具意義，新北市擁有400萬人口，是台灣最大的城市，「新北市贏就有機會贏得這次大選。」