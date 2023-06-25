復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在上海一場科技論壇上表示，新冠病毒最近的變異都在Omicron家族裡，很難再突破出去，因此原先接種的Omicron疫苗與先前的感染都還能發揮作用。至於被稱為「長新冠」的新冠病毒，後遺症也會逐漸衰減，症狀會愈來愈輕。

《新浪網》報導說，張文宏在論壇上分享他對新冠病毒最新研判時表示，新冠病毒最近的突破都在Omicron家族裏面，「它很難再突破出去了。」「只要它在Omicron家族裏，我們就有交叉免疫，我們原來（接種）的疫苗、以往的感染，就有一定的作用。」

至於3年疫情過後新冠病毒是否會消失，張文宏說，人們說的「大疫不過3年」，是指宿主免疫系統讓人們有此感覺，其實病毒始終在那裏。他引用了達爾文的一段話說：「能夠生存下來的物種，並不是那些最強壯的，也不是那些最聰明的，而是那些對變化作出快速反應的。」

復旦大學基礎醫學院教授、病原微生物研究所所長姜世勃表示，要警惕新冠病毒Omicron變異株與MERS（中東呼吸綜合症）病毒的重組，加快研發廣譜疫苗。

張文宏表示，去年底、今年初新冠病毒大流行期間，估計有80%以上的居民感染，由此產生了交叉免疫、構築起免疫屏障。當時他預測今年5—6月將出現第2波疫情。「我在臨床醫生中是發聲比較多的，好在這個預測沒有錯，否則肯定要被人『吊打』。」他在研討會上笑道。之所以做出這個預測，原因有二：一是去年底、今年初感染后，抗體會在未來4—6個月內逐步衰減；二是在第一波疫情中，有近20%的人沒有感染新冠，屬於易感人群。

好在第二波疫情中，大多數人的「二陽」症狀比「初陽」輕。張文宏說，研究發現感染新冠的人群在抗體降到很低水平後，體內仍存在記憶T細胞和記憶B細胞，當新冠病毒再次入侵後，它們會憑藉「記憶力」來對抗病毒。

至於部份人感染新冠病毒痊癒後仍有各種症狀，一般也稱「長新冠」，指的是新冠後遺症，世界衛生組織將其稱為「新冠後症狀」。張文宏表示，長新冠處於變化中，隨著時間推移，「長新冠」症狀大多數會越來越輕，但仍有一小部分人會覺得症狀「揮之不去」。他認為，長新冠的現象也逐逐漸在衰減。