台南本土登革熱今天新增12例，包括仁德區8例、東區3例、北區1例，迄已累計54例；疾病管制署登革熱諮詢委員杜武俊呼籲，既然已有本土病例且仍不斷新增，民眾在家盡量24小時開著捕蚊燈，並隨時檢查家中有無蚊子，除了公部門噴藥外，民眾絕對要避免在家養蚊子。

台南市登革熱防治中心指出，新增北區確診個案感染源不明，但曾到訪東區，善化確診案例仍待基因定序釐清感染源，但2例皆為第一型病毒，研判54例均屬同一波感染。目前疫情分布6個行政區，包括仁德區38例，緊鄰仁德區的東區有11例，永康區2例，善化、安南及北區各1例。

雖然病例數不斷增加，但專家也相當肯定台南防疫作為，認為有機會守住這波疫情。疾病管制署登革熱諮詢委員杜武俊指出，台南有過去防治登革熱經驗，目前每月都與國衛院開會，市府內部也定期召開防疫會議，此次一發現病例就同步啟動化學防治與孳生源清除，趕快將環境中成蚊殺死，並避免造成病媒蚊孳生。

他個人認為，目前這波疫情看來侷限在仁德二空，代表市府團隊防治方向正確。但他也說，由於此次登革熱病毒臨床症狀不明顯，可能疫情早在社區悶燒一陣子才被發現。他說，長時間沒登革熱，民眾可能疏忽、失去警覺，呼籲民眾在家盡量24小時開著捕蚊燈，並檢查家中各角落有無蚊子，絕對不要在家養蚊子。

國家衛生研究院蚊媒中心首席防疫顧問陳錦生指出，蚊蟲只要帶有病毒，終生都具有傳染力，雖然市府不斷進行化學防治，但根據國衛院病媒蚊調查，上周仍在疫情熱區捕獲帶有登革病毒的病媒蚊，顯示環境仍有隱藏孳生源。

台南市登革熱防治中心主任蘇世斌提醒，仁德區成功里、仁和里等高風險區域民眾務必要做好自身防蚊措施，呼籲民眾一定要正視登革熱嚴重性，仔細檢視家中戶內外環境，落實孳生源清除，才能阻斷確診病例不斷新增，也請家戶在面對出現確診病例時，務必配合化學防治。