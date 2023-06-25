近日有旅客在小港機場辦理登機時覺得悶熱，竟發現溫度計被用黑膠布貼了起來，機場方對此表示，須符合空調為26-28度之室內溫度限值規定。國民黨發言人李明璇對此質疑，小港機場有收取500元服務費卻是如此品質，黑膠帶還改貼「溫度校正中」貼紙自欺欺人。隔壁的高雄草衙百貨一樣有26-28°C限溫的節電措施，也一樣沒有雙層出入門防止冷氣外流，為什麼人家做得到冷氣分布均勻？直批為了怕缺電，國家門面都沒了。

李明璇表示，這幾天很多旅客反應，高雄小港機場很悶熱、冷氣像送風，讓等待Check In報到隊伍的旅客熱得要命，非常影響準備出國遊玩的心情，連地勤人員都自備桌上型電扇，讓人傻眼這就是我們南台灣的國家門面？今天，我實際來到小港機場，原本被人戲稱用黑膠帶「掩人耳目」的溫度看板，目前已改貼「溫度校正中」貼紙（好神奇，連溫度也可以校正回歸！）難道這是自欺欺人，認為看不到溫度，就不會熱了嗎？

李明璇質疑，提供舒適環境絕對是機場最基本該做的，更何況小港機場有收取出境每人500元的服務費，付了錢卻是如此品質，台灣人都受不了了，何況是來自各國的遊客？要不考慮在機場裡擺設沙漠的佈景，讓旅客以為是在cosplay撒哈拉沙漠，來到高雄，彷彿看到世界！

「機場空調熱死你，省電讓暖傳國際？」李明璇直言，小港機場與桃機一樣都是國家門面，除非是想讓國際旅客在第一時間就感受到高雄的暖，否則為了怕缺電，就直接讓旅客感受台灣的熱情，流的汗都能把妝弄花了，國家門面沒了，遊客的門面也沒了，一個操作，通通給你都沒了。

李明璇強烈建議民航局，率領台電和號稱台灣不缺電的王美花部長，來個小港機場1日遊，不要老是坐在冷氣房想一堆胡搞的點子，好好來現場感受人民是如何汗流浹背，是如何的水深火熱！再去看看隔壁的SKM Park，人家百貨一樣有26-28°C限溫的節電措施，也一樣沒有雙層出入門防止冷氣外流，「人家做得到冷氣分布均勻，為什麼小港機場做不到？」