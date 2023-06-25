民視《綜藝大集合》日前到台南佳里，為了慶祝端午節的到來，全都與端午節的習俗有關，一開場胡瓜就準備了喜上加喜，要來讓參賽者們體驗「放大版」的立蛋，兩位觀眾需在時間內站上倒立的角錐上，而胡瓜更是展現大哥風度，與籃籃搭檔示範給觀眾朋友們看，過程中可以看到64歲的胡瓜十分敬業，又摔又爬，屢次反覆還是不斷的嘗試，最後在眾人的勸說下才作罷。

端午節最不能錯過的全民運動還有划龍舟，所以這次胡瓜也準備「龍舟搶旗大賽」，三位參賽者需合力爬過紙管，最先奪旗的隊伍獲勝，過程還原了龍舟刺激的競速感，同時也考驗了參賽者們之間的默契，緊張趣味的比賽過程讓現場觀眾笑的合不攏嘴。

除了立蛋和划龍舟，製作單位準備極限版的掛艾草比賽，參賽者們需在助跑後跳起，將手上的艾草貼到巨大的門上，貼最高者獲勝，胡瓜為了讓大家更有參與感，開放藝人們下注，而這次被阿翔和芷霖看好的選手，竟然爆冷門的挑戰失敗，手上的艾草連黏都沒黏到門上，讓兩人不但沒拿到獎金，還得接受水球砸臉的懲罰，超搞笑懲罰讓全場笑歪。