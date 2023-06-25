教育部與國防部推出「3＋1」方案，讓男學生3年讀完大學、1年去當兵，不過卻引發不少質疑。國民黨台北市議員張斯綱今(25日)在臉書發文直批，大學四年並不僅是修課，還有社團、人際互動，還有人準備未來的研究所、公職考試，是探索人生的最佳時機，這個時候剝奪他們的青春，只為充實兵員應付兩岸危機，根本把年青人變成荒唐政策的白老鼠，不如恢復原本被民進黨唾棄的軍訓，注重操練，甚至恢復成功嶺訓練

「大學3+1？瞎湊！」張斯綱表示，民進黨政府準備推出3+1政策，就是大學男生3年唸書，1年當兵，這個政策是瞎湊兵役時間，扼殺大學及學生的競爭力！大學第四年很多科系需要實習、團體作業，壓縮時間，這些課怎麼辦？大學四年也不僅是修課，還有社團、人際互動，還有人準備未來的研究所、公職考試，是探索人生的最佳時機，這個時候剝奪他們的青春，只為了充實兵員，應付兩岸危機，這樣的政府根本是害青年！

張斯綱質疑，更何況還有的科系是需要5-7年才完成學業，這又要怎麼處理？政府不要拿經費去堵住大學校長的嘴，大學校長們也要有骨氣說不！教育部又說可以鼓勵寒暑假開課，請問，授課老師怎麼來？寒暑假讓同學有時間去探索世界、職場，如果一年三學期課堂塞得滿滿滿，那跟去補習班上課有什麼不一樣？

「兩岸兵凶戰危，歪腦筋就動到年青人身上，變成荒唐政策的白老鼠！」張斯綱強調，他進入立法院，絕對推翻這種荒唐的3+1，要讓年輕學子有軍事訓練的概念，不如恢復原本被民進黨唾棄的軍訓，注重操練，甚至恢復成功嶺訓練，讓大學生自由選擇參加，可以折抵兵役，民進黨不要再惡搞年輕人了！