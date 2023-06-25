義務兵役恢復1年，國防部與教育部推出就學「3+1方案」，讓大學生能夠3年完成學業、1年當兵，4年可同時完成服役和學業，首批適用對象為94年次以後出生役男，今年9月進入大學後即適用該方案。《中時新聞網》YouTube今天(25日)針對「國防部拋出就學『3+1方案』，讓役男能夠3年完成學業、1年當兵。你覺得這方案…？」進行網路民調，截至25日晚上8點，48%的網友認為「這亂提的吧？」；36%的網友則認為「不好，會引發後續許多問題」。

《中時新聞網》YouTube 25日針對「國防部拋出就學『3+1方案』，讓役男能夠3年完成學業、1年當兵。你覺得這方案…？」進行網路民調，截至25日晚上8點30分，已有3.7萬人投票，48%的網友認為「這亂提的吧？」；36%網友認為「不好，會引發後續許多問題」；11%認為「好，感覺節省時間」；4%沒意見。

網友紛紛表示，「國防、教育一起搞爛，真是厲害」、「建議好好讀完4年，當1年兵，訓練內容要紮實，薪水提高至基本薪資以上或更高」、「真的是要做到全民皆兵，國家大亂才肯罷休」、「4年都不一定能順利畢業了，何況3年」、「民進黨真會亂搞，該讀書就好好讀書，該履行國民義務就好好履行，何必這樣亂搞呢！」

還有人酸說，「國防部跟教育部合併，學生白天上課，晚上當兵，所以問題全部解決」、「建議開放每個周末去當兵兩天，一年能抵銷104天」。