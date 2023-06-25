民進黨總統參選人、副總統賴清德近期在全台成立「信賴之友」後援會，新北市後援會今(25)日下午壓軸成立，總統府秘書長林佳龍、前行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃皆來站台；游錫堃致詞時強調明年的選舉決定台灣未來的方向，走錯可能直接到斷崖，更強調去年烏克蘭遭俄羅斯入侵時，大家都以為撐不到3天，結果抵抗至今，「這應該給中國一個警訊」。

游錫堃表示，這場選舉很重要，因為會決定台灣未來的方向，尤其近年來全世界的國際情勢沒有像過去這麼穩定，2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭，到今天剛好1年4個月又1天，打到今日俄國總統普丁如鯁在喉，「要吞吞不下，要吐也吐不出來」，甚至還引發內部軍隊叛變。

他說，雖然不到一天就弭平，但也可以看出，過去世界的兩大強國之一的俄羅斯其實外強中乾，這應該會給中國一個很大的警示。

「台灣有一些人到處唱衰台灣，但我始終對台灣很有信心」，游錫堃說，因為台灣有海峽天險 、有軍糧武器 ，要攻過來沒這麼簡單 ，而且台灣人的防衛意識非常堅強，「人民的防衛意識是最好的國防」。

游錫堃表示，獨裁政權聽不到真相，聽不見就會誤判，只要大家都勇敢的大聲講出來，讓人覺得台灣人不好欺負 ，就不敢打出來，自己今年75歲，若有那一天願意跟大家站在第一線 ，「只要我一息尚存 ，絕對輸贏到底」。