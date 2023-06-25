衛生局防疫人員在社區查獲花器、水桶等積水。（高雄市衛生局提供／崔正綱高雄傳真）

夏季為登革熱高峰期，今日高雄茄萣一名60多歲婦女出現發燒、肌肉痠痛等登革熱疑似症狀，婦女表示在台南市東區工作，平時多在住家、工作地來回活動，目前婦女經採檢通報NS1快篩陽性，並住院觀察，檢體已送中央實驗室檢驗。高雄市衛生局表示，截至昨日台南本土累積達42例，若有疑似症狀立即就醫。

衛生局表示，今日接獲台南通報一名居住於茄萣區，工作地在台南市東區的60多歲婦女，平時活動地點為住家及工作地。21日開始出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心、嘔吐、食慾不振等登革熱疑似症狀，於住家附近診所看診未改善，24日前往醫院看診經採檢通報NS1快篩陽性，檢體已送中央實驗室檢驗中，目前婦女已經收治住院觀察中。

對此，衛生局立即召開茄萣區級前進指揮中心會議，並規畫執行居住地周邊半徑100公尺強制孳生源檢查及室內壓罐噴藥丶掛蚊燈監測等緊急防治工作。防疫人員於個案住家周邊查獲花器、水桶、輪胎等積水，已孳生病媒蚊幼蟲，現場依法開單告發，裁罰新台幣1200元以上罰鍰。

台南市登革熱嚴峻，截至昨日統計，台南本土已累積42例登革熱確診個案，衛生局提醒，端午連假民眾出遊返家後，如出現出現發燒、頭痛、關節肌肉痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等登革熱疑似症狀，請停止上班上學，立即前往高雄市521家登革熱合約診所( https://gov.tw/146 )就醫並告知活動史，以利醫療院所即時診療及通報。