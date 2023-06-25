護理師是台灣醫療產業鏈中重要的一環。一位前護理師表示，他到職某家醫院加護病房（ICU）後，才過一周就被推上線當即戰力，擔心出包的他希望能多花時間熟悉業務，卻被以缺人的原因予以回絕，還說有人顧著要他別擔心，害怕的他因此決定離職。貼文曝光後，許多前輩直言，「出事了全推給你」，大力贊同他離開的決定。

原PO在Dcard發文指出，他到職某家醫院ICU後，才一周就被塞了許多要學習的業務，明明還沒來得及消化，主管層就把他推上線當人力；由於面對的是住在ICU病況危急的生命，原PO提出多點時間熟悉業務的要求，主管層卻回應，「不要擔心啦！還是會有人顧著你，目前單位缺人，要趕快長大獨當一面」。

原PO說明，由於沒把握在不熟悉病房常規的狀態下照顧病人，抱著無止盡挫敗感的他決定離職，同時也對於ICU缺人的現況感到很震驚，直呼「原來這就是護理…」。

對此，許多前輩紛紛回應，「離開是對的，出事了全推給你，在這社會上壞人還是比較多，防備之心還是要」、「現在醫院大缺人又卡評鑑，一定會強迫上線，說實在醫院CP值真的不好⋯不要被洗腦一定要到醫院工作才很好，找一個適合自己的工作，才是真正聰明的人」、「其實我覺得護理訓練週期應該要更長才對，但礙於現在缺人力，每間醫院都趕鴨子上架一樣，造成的結果就是新人挫敗感很強，知識的吸收也是囫圇吞棗」。