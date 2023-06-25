俄國國營電視頻道「俄羅斯1台」(Россия 1)播出了普丁的專訪，他提到「是什麼讓俄羅斯充滿自信」，治國的理想，以及戰爭的前景。完全沒有提到瓦格納集團的兵變。由於電視台沒有透露錄製時間，所以這或許是兵變之前幾小時的專訪。

在節目中，普丁提到他很關心特別軍事行動，並且強調軍事行動的資金不會影響到國家運作，包括醫療、建設和教育方面的工作。他說：「經濟是一切的基礎，我們目前有宏觀經濟指標，一切都表現正常，通膨率僅為2.3%，失業率也是歷史最低。」

他的結論是「一切的良好表現，為我們可以為俄羅斯的前途充滿信心」。

回想一下，普丁最後一次公開露面是在6月24日上午，當時他還為瓦格納集團的動作發表了嚴正聲明，「談到瓦格納的動作是背叛、叛國行為」，顯然此時瓦格納還沒有「北上兵諫」，因此我們尚不清楚普丁的最新說法。